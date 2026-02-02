বিসিআইসির ৯ম ও ১০ম গ্রেডে নিয়োগের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, নির্বাচিত ১০২

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) নিয়ন্ত্রণাধীন বাফার গুদামসমূহের জন্য ৯ম ও ১০ম গ্রেডের বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৬টি ক্যাটাগরিতে মোট ১০২ জন প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।
১. সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন): ১২ জন
২. হিসাব কর্মকর্তা: ১০ জন
৩. সহকারী ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক): ১২ জন
৪. সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ২২ জন
৫. সহকারী হিসাব কর্মকর্তা: ২৩ জন
৬. সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা: ২৩ জন
চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের বিসিআইসির ওয়েবসাইট থেকে পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম ডাউনলোড করে ৫ সেট পূরণ করতে হবে। পূরণকৃত ফরমের সাথে ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিকত্ব সনদ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সনদ সংযুক্ত করতে হবে। সব ডকুমেন্ট প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।
জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া: প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ উপবিভাগ, বিসিআইসি ভবন, ঢাকা বরাবর সরাসরি অথবা রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে।