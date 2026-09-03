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৫০তম বিসিএসের তৃতীয় ধাপের মৌখিক পরীক্ষা ১৩ সেপ্টেম্বর শুরু, প্রার্থী ২৫৩৫

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) ৫০তম বিসিএসের তৃতীয় পর্যায়ের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশ করেছে। ১৩ সেপ্টেম্বর তৃতীয় পর্যায়ের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে। ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন (ছুটির তিন ব্যতীত) সকাল ১০টায় মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে।

এই ধাপের পরীক্ষায় সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ সাধারণ ক্যাডারের অবশিষ্ট ৪৩৫ জন, সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারে ১৫১৫ জন ও শুধু কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারে ৫৮৫ প্রার্থী অংশগ্রহণ করবেন।

এদিকে পিএসসি ৫০তম বিসিএস মৌখিক পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রকাশ করেছে। এই নির্দেশনার মাধ্যমে প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষার দিন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

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মৌখিক পরীক্ষার জন্য সাধারণ নির্দেশনা

স্থান: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

—প্রার্থীদের নিজ নিজ সাক্ষাৎকারপত্র ও ৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্টের প্রবেশপত্র মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে।

—কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমের সঙ্গে ২ (দুই) সেট সত্যায়িত কপি এবং সব মূল সনদ মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে। মূল সনদ প্রদর্শন না করলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (প্রতিটির ২ সেট সত্যায়িত কপি)

—পাসপোর্ট আকারের ছবি (৩ কপি, অনধিক ৩ মাসের মধ্যে তোলা ও প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)।

—শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সব বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।

—বয়স প্রমাণের জন্য এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত কপি।

৫০তম বিসিএসের তৃতীয় ধাপের মৌখিক পরীক্ষায় বিভিন্ন ক্যাডারের মোট ২ হাজার ৫৩৫ প্রার্থী অংশগ্রহণ করবেন। প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশনা মেনে চলতে হবে এবং সব প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে।

—চার বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি।

—বিদেশ থেকে অর্জিত ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইকুইভ্যালেন্স কমিটি/শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি।

—মেডিক্যাল (এমবিবিএস)/বিডিএস ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে বিএমডিসি এবং পশুচিকিৎসা ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ভেটেরিনারি কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।

—যেসব প্রার্থী অবতীর্ণ (Appeared) হিসেবে আবেদন করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সব লিখিত পরীক্ষা আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখের মধ্যে (৩১.১২.২০২৫) সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি।

—৫০তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞাপনের ২৯.৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রার্থীর ওজন (কেজি), উচ্চতা (সেমি) ও বুকের মাপ (সেমি) সম্পর্কে বিএমডিসি রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি।

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—সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহের প্রভাষক পদে আবেদনকারীদের শিক্ষা বিষয়ের ওপর অর্জিত ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার সনদ (বিএড/এমএড সনদ)।

—বর্তমানে কোনো সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় সরকার সংস্থার চাকরিতে নিযুক্ত থাকলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্রের (এনওসি) সত্যায়িত কপি।

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত এবং মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।

—জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) সত্যায়িত কপি।

—অনলাইনে পূরণ করা ও স্বাক্ষরিত ফরমের ২টি কপি।

স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে এনআইডির সত্যায়িত কপি বা সিটি করপোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার/পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/নোটারি পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদ।

প্রাক্–চাকরি বৃত্তান্ত যাচাই ফরমের (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) ৩ (তিন) কপি পূরণ ও স্বাক্ষর করে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ দাখিল করতে হবে।

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বিশেষ দ্রষ্টব্য

মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনো প্রকার ভ্রমণভাতা বা অন্য কোনো ভাতা প্রদান করা হবে না।

মুঠোফোন, যেকোনো প্রকার যোগাযোগযন্ত্রসহ প্রবেশ এবং ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রসহ গ্রহণযোগ্য যৌক্তিকতা ব্যতিরেকে মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হবে না।

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