ফরেন সার্ভিস একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ফরেন সার্ভিস একাডেমির "গবেষণা কর্মকর্তা” পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
লিখিত পরীক্ষার বিবরণ–
পদের নাম: গবেষণা কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড)
পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বেলা ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত।
পরীক্ষার কেন্দ্র: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
লিখিত পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইট www.bpsc.gov.bd এ পাওয়া যাবে।