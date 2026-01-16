যে ১০ চাকরিতে চাপ কম, আয় বেশি

কর্মক্ষেত্রে চাপ এখন বৈশ্বিক বাস্তবতা। প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মী কাজের কারণে মানসিক চাপ এবং ৭৭ শতাংশ শারীরিক স্বাস্থ্যে প্রভাবের কথা জানিয়েছেন। এ ছাড়া ৫০ শতাংশের মতে অতিরিক্ত কাজ তাদের উৎপাদনশীলতা কমায়। এমন বাস্তবতায় ২০২৬ সালে অনেকেই ভাবছেন—উচ্চ বেতনের চাকরি মানেই কি অনিবার্য চাপ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, বিষয়টি তেমন নয়। সাম্প্রতিক এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এমন কিছু পেশা রয়েছে যেখানে তুলনামূলকভাবে কম মানসিক চাপের মধ্যেও ছয় অঙ্কের বেতন পাওয়া সম্ভব।
২০২৬ সালের শীর্ষ ১০ কম চাপের, উচ্চ বেতনের চাকরি
১. জ্যোতির্বিজ্ঞানী
বার্ষিক গড় বেতন: ১,৩২,১৭০ ডলার
কাজ: নক্ষত্র, গ্রহ ও গ্যালাক্সি নিয়ে গবেষণা। জরুরি পরিস্থিতি কম, কাজের স্বাধীনতা বেশি।
২. অ্যাকচুয়ারি
বার্ষিক গড় বেতন: ১,২৫,৭৭০ ডলার
কাজ: পরিসংখ্যান ও আর্থিক মডেল ব্যবহার করে ঝুঁকি বিশ্লেষণ।
৩. কম্পিউটার সিস্টেম অ্যানালিস্ট
বার্ষিক গড় বেতন: ১,০৩,৭৯০ ডলার
কাজ: প্রতিষ্ঠানের সফটওয়্যার ও সিস্টেম উন্নয়ন পরামর্শ। গ্রাহক-চাপ কম।
৪. কার্টোগ্রাফার ও ফটোগ্রামেট্রিস্ট
বার্ষিক গড় বেতন: ৭৮,৩৮০ ডলার
কাজ: মানচিত্র তৈরি ও হালনাগাদ। শান্ত ও স্থির কাজের পরিবেশ।
৫. ইতিহাসবিদ (Historian)
বার্ষিক গড় বেতন: ৭৪,০৫০ ডলার
কাজ: অতীতের ঘটনা বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি। সময়ের চাপ কম।
৬. ফরেনসিক সায়েন্স টেকনিশিয়ান
বার্ষিক গড় বেতন: ৬৭,৪৪০ ডলার
কাজ: অপরাধ তদন্তে ল্যাবভিত্তিক গবেষণা।
৭. রেল কার রিপেয়ারার
বার্ষিক গড় বেতন: ৬৫,৬৮০ ডলার
কাজ: রেলগাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত।
৮. টেপার (ড্রাইওয়াল ফিনিশার)
বার্ষিক গড় বেতন: ৬৪,৭০০ ডলার
কাজ: ভবনের দেয়ালের শেষ ধাপের ফিনিশিং কাজ।
৯. আর্কাইভিস্ট
বার্ষিক গড় বেতন: ৬১,৫৭০ ডলার
কাজ: ঐতিহাসিক নথি ও দলিল সংরক্ষণ।
১০. পাম্প অপারেটর
বার্ষিক গড় বেতন: ৬০,০২০ ডলার
কাজ: শিল্পকারখানা ও পানি শোধনাগারে তরল পরিবহন যন্ত্র পরিচালনা।
ভবিষ্যৎ বার্তা
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রযুক্তি ও দক্ষতার সঠিক সমন্বয় থাকলে ২০২৬ সালে ক্যারিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে শুধু বেতন নয়, মানসিক সুস্থতাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব। কম চাপের এই পেশাগুলো প্রমাণ করছে—সন্তোষজনক আয় আর কাজের ভারসাম্য একসঙ্গেও অর্জন করা যায়।