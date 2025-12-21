সিনিয়র অফিসারের লিখিত পরীক্ষার নতুন তারিখ প্রকাশ

৯টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ‘সিনিয়র অফিসার (সাধারণ)’ পদের স্থগিতকৃত পরীক্ষার নতুন সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আজ রোববার (২১ ডিসেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির অধীনে প্রতিষ্ঠানমূহের ‘সিনিয়র অফিসার (সাধারণ)’–এর ১৫৫৪টি পদের লিখিত পরীক্ষা ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (সাধারণ)
গ্রেড: নবম
লিখিত পরীক্ষার নতুন তারিখ ও সময়: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা।
কেন্দ্র
১. শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ (স্কুল ক্যাম্পাস) ওয়ার্ড ৬৫, ডিএসসিসি, বাদশা মিয়া রোড, মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা।
২. ডা. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ, মাতুয়াইল, ডেমরা রোড, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২।
পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা
১. লিখিত পরীক্ষার জন্য পৃথক কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। প্রিলিমিনারি (MCQ) পরীক্ষার প্রবেশপত্র লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য করা হবে।
২. পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।
৩. প্রবেশপত্র (১ কপি) ছাড়া কোনো ধরনের কাগজ, বই, মানিব্যাগ, বোতল, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক কার্ড (স্মার্ট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা অনুরূপ অন্য কোনো কার্ড), ডিজিটাল/স্মার্ট ওয়াচ বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।
৪. পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের উভয় কান অবশ্যই দৃশ্যমান রাখতে হবে।
৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারি (MCQ Test) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৫ হাজার ৩ জন প্রার্থী।