বাংলাদেশ রেলওয়ে
বাংলাদেশ রেলওয়ে
খবর

বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪ ক্যাটাগরির পদের বাছাই পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ রেলওয়ের চার ক্যাটাগরির পদের বাছাই পরীক্ষার (এমসিকিউ টাইপ) সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

পদগুলো হলো ট্রেন এক্সামিনার, ট্রেন কন্ট্রোলার, ট্রেড অ্যাপ্রেনটিস ও ট্রাফিক অ্যাপ্রেনটিস। ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বাছাই পরীক্ষার সময়সূচি ও নির্দেশনা

পরীক্ষার তারিখ ও সময়

ট্রেন কন্ট্রোলার: ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা ৩০ মিনিট।

ট্রাফিক অ্যাপ্রেনটিস: ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট।

ট্রেন এক্সামিনার: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা ৩০ মিনিট।

ট্রেড অ্যাপ্রেনটিস: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট।

কেন্দ্রের তালিকা ও আসনবিন্যাস দেখুন এই লিংকে

ট্রেন এক্সামিনার পদের কেন্দ্র ও আসনবিন্যাস দেখুন এই লিংকে

Also read:প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ পরীক্ষা ঢাকায়, ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় চাকরি

নির্দেশনাগুলো

১. প্রার্থীরা উত্তরপত্রের প্রথম অংশের সংশ্লিষ্ট বৃত্তগুলো কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দিয়ে পূরণ করবেন। উত্তরপত্রের রোল নম্বর লেখা ও বৃত্ত ভরাটে ভুল করলে বা কোনোরূপ কাটাকাটি করলে প্রার্থিতা বাতিল হবে।

২. প্রার্থীরা প্রশ্নপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। প্রশ্নপত্র বিতরণের পর কোনো প্রার্থী পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না এবং পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রার্থীকে কক্ষ ত্যাগ করতে দেওয়া যাবে না।

Also read:সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের জিপিএফ-সিপিএফ মুনাফার হার নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন

৩. প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৪. প্রার্থীর কান খোলা রেখে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রার্থী কর্তৃক গয়না–অলংকার ও ব্রেসলেট–জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যাবে না।

৫. প্রতিবন্ধী প্রার্থীর শ্রুতলেখক প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে শ্রুতলেখক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। শ্রুতলেখকসহ প্রতিবন্ধী প্রার্থীর স্বতন্ত্র একটি কক্ষে পরীক্ষার আয়োজন করা হবে।

Also read:এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬, শিক্ষার্থীদের মানতে হবে যে ১৪ নির্দেশনা
আরও পড়ুন