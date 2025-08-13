বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)
৪৬তম বিসিএস পরীক্ষা: ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজ কেন্দ্র পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজ কেন্দ্র পরিবর্তন করা হয়েছে। এর কেন্দ্রের পরিবর্তে প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হবে লিখিত পরীক্ষা। আনন্দ মোহন কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হবে।

আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে পিএসসি এ কথা জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণে আগামীকাল বৃহস্পতিবার ১৪ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ৪৬তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা আনন্দ মোহন কলেজের পরিবর্তে প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হবে।

