বার কাউন্সিলের রিভিউ ফল বাতিল, পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত, এমসিকিউ পরীক্ষা স্থগিত

বার কাউন্সিলে আইনজীবী সনদ পেতে লিখিত পরীক্ষাসংক্রান্ত ১৮ নভেম্বর প্রকাশিত রিভিউ ফলাফল বাতিল করে রিভিউ আবেদনকারী প্রতিটি প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।
বাংলাদেশ বার কাউন্সিল সচিব (জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদার এ জরুরি সিদ্ধান্তের কথা জানান। এনরোলমেন্ট লিখিত পরীক্ষাসংক্রান্ত অতি জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বার কাউন্সিলের গত ২৮ জুনে অনুষ্ঠিত এনরোলমেন্ট লিখিত পরীক্ষার ফলাফল গত ২৫ অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে ৭ হাজার ৯১৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ওই লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রার্থীদের পক্ষ থেকে ফলাফল পুনর্মূল্যায়নের জন্য বার কাউন্সিলের এনরোলমেন্ট কমিটির নিকট বিভিন্নভাবে আবেদন/অনুরোধ জানানো হয়েছিল। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্য এনরোলমেন্ট কমিটির সভায় সশরীর উপস্থিত হয়ে আবেদনগুলো আমলে নেওয়ার জন্য এনরোলমেন্ট কমিটির নিকট অনুরোধ করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এনরোলমেন্ট কমিটি নিজ সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে রিভিউ আবেদন আহ্বান করেছিলেন। ২৬ অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বর্ণিত লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া ৭ হাজার ৫৫৮ জন প্রার্থী তাঁদের লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র রিভিউ করার আবেদন দাখিল করেছেন।
শতকরা হিসাবে প্রায় ৮২ শতাংশ অকৃতকার্য প্রার্থী নিজ নিজ উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের আবেদন দাখিল করেছেন।
এনরোলমেন্ট কমিটি উল্লিখিতসংখ্যক আবেদন মাত্রাতিরিক্ত বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে রিভিউ আবেদনকারী প্রার্থীগণের মধ্যে যেসব অকৃতকার্য প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪৭ নম্বর পেয়েছেন, তাঁদেরকে ৩ নম্বর গ্রেস হিসেবে প্রদানপূর্বক বার কাউন্সিল পরীক্ষা-বিধি অনুযায়ী পাস মার্ক ন্যূনতম ৫০ বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদেরকে ১৮ নভেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উত্তীর্ণ ঘোষণা করেন। এরই ধারাবাহিকতায়, রিভিউ ফলাফল প্রকাশের পর অকৃতকার্য প্রার্থীরা তাঁদের লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের জন্য আবারও আবেদন/অনুরোধ পেশ করেন। বার কাউন্সিল এনরোলমেন্ট কমিটি আজ বিশেষ জরুরি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে ১৮ নভেম্বর প্রকাশিত রিভিউ ফলাফল বাতিল করে রিভিউ আবেদনকারী প্রতিটি প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।
আরও উল্লেখ্য, ২৯ নভেম্বর পূর্বনির্ধারিত এনরোলমেন্ট এমসিকিউ পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ পরবর্তী সময় জানানো হবে।