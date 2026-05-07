২ হাজার ৯৬৮ জন প্রার্থীর ফাইল অবিলম্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর দাবিতে ৪৪তম বিসিএস নন-ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীরা মানববন্ধন করেছেন
৪৪তম বিসিএস নন–ক্যাডার: দ্রুত ফাইল পাঠানোর দাবিতে পিএসসির সামনে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৪৪তম বিসিএস নন-ক্যাডার নিয়োগের ফাইল দ্রুত মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর দাবিতে মানববন্ধন করেছেন সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীরা। আজ রোববার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সামনে আয়োজিত কর্মসূচি থেকে ২ হাজার ৯৬৮ জন প্রার্থীর ফাইল অবিলম্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের দাবি জানানো হয়।

সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীরা জানান, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ফলাফল প্রকাশের পর দুই মাস পার হলেও তাঁদের দাপ্তরিক ফাইল এখনো পিএসসির গণ্ডি পেরোয়নি। সাধারণত ফল প্রকাশের ১৫ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে ফাইল পাঠানো হলেও এবার দুই মাস পেরিয়ে গেছে। অথচ ৪৪তম বিসিএসের কাজ আটকে থাকলেও পরবর্তী ৪৫তম বিসিএসের স্বাস্থ্য পরীক্ষার তারিখ ইতিমধ্যে নির্ধারিত হয়েছে। প্রার্থীরা আশঙ্কা করছেন, ৪৫তম বিসিএসের প্রার্থীরা আগে যোগদান করলে ৪৪তম বিসিএসের সুপারিশপ্রাপ্ত চাকরিপ্রার্থীরা জ্যেষ্ঠতা হারাবেন।

পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মতিউর রহমান এ প্রসঙ্গে জানান, কারিগরি পদসহ বিভিন্ন পদের তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলায় কিছুটা সময় লাগছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফাইলগুলো মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এদিকে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীরা মে মাসের মধ্যে পুলিশ ভেরিফিকেশন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করে চূড়ান্ত নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন।

