এ সপ্তাহের (১৫-২১ আগস্ট) সেরা সরকারি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, মোট পদ ১৫৪২

এ মাসের শুরু থেকেই চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য সরকারী নতুন নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এসেছে। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে ১-৭ আগস্টে ৮৮১ পদের, দ্বিতীয় সপ্তাহে ৮-১৪ আগস্টে ১ হাজার ৬৬৩ পদের সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি ছিল। এই সপ্তাহে (১৫-২১ আগস্ট) সেরা সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি এসেছে ১ হাজার ৫৪২ পদে। অর্থাৎ এ মাসের প্রথম ২১ দিনে ৪ হাজার ৮৬ পদের সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
গেল সপ্তাহে পিএসসির বড় কোনো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি না থাকলেও চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনে বড় কয়েকটি নিয়োগ ছিল। সরকারি সেরা চাকরির সুযোগগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। দেখে নিন বিস্তারিত—
তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, ৪৯৭ পদে নেবে কর্মী
ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পে বড় নিয়োগ, পদ ১৯১, বেতন ১৮০০০ থেকে ৬০০০০ পর্যন্ত
গত সপ্তাহের বিজ্ঞপ্তিতে এখনো আবেদন চলছে—