প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো
এ সপ্তাহের (১৫-২১ আগস্ট) সেরা সরকারি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, মোট পদ ১৫৪২

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

এ মাসের শুরু থেকেই চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য সরকারী নতুন নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এসেছে। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে ১-৭ আগস্টে ৮৮১ পদের, দ্বিতীয় সপ্তাহে ৮-১৪ আগস্টে ১ হাজার ৬৬৩ পদের সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি ছিল। এই সপ্তাহে (১৫-২১ আগস্ট) সেরা সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি এসেছে ১ হাজার ৫৪২ পদে। অর্থাৎ এ মাসের প্রথম ২১ দিনে ৪ হাজার ৮৬ পদের সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

গেল সপ্তাহে পিএসসির বড় কোনো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি না থাকলেও চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনে বড় কয়েকটি নিয়োগ ছিল। সরকারি সেরা চাকরির সুযোগগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। দেখে নিন বিস্তারিত—

গত সপ্তাহের বিজ্ঞপ্তিতে এখনো আবেদন চলছে—

