মার্কিন চাকরির বাজারে উদ্বেগ, অশ্বেতাঙ্গদের ঝুঁকি বেশি

নতুন প্রকাশিত ফেডারেল জব রিপোর্টে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থান ব্যবস্থায় কিছু উদ্বেগজনক সংকেত। প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে দেশটি ১ লাখ ৫ হাজার চাকরি হারিয়েছে, বিপরীতে নভেম্বরে মাত্র ৬৪ হাজার চাকরি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিস্তারিত পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, কিছু প্রবণতা রয়েছে, যা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে মার্কিন শ্রমবাজারে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।
২০২৫ সালের শুরুতে মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এটি হ্রাস পেয়ে মাত্র ৩২ হাজারে পৌঁছেছে। অর্থাৎ বছরের প্রথম চার মাসের তুলনায় চার গুণ কম চাকরি তৈরি হয়েছে।
অশ্বেতাঙ্গ কর্মীদের বেকারত্ব উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে
অশ্বেতাঙ্গ কর্মীদের মধ্যে বেকারত্বের হার সামগ্রিক দেশের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। মে মাসে এটি ছিল ৬ শতাংশ, নভেম্বরে বেড়ে ৮ দশমিক ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে সামগ্রিক বেকারত্ব মাত্র শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু কালো কর্মীদের ক্ষেত্রে ২ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে।
বেসরকারি খাতের চাকরির বৃদ্ধির প্রধান কেন্দ্র ছিল স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সেবা খাত। নভেম্বরে হোম হেলথ কেয়ার অ্যাড এবং নার্সিং হোমে চাকরির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক সেবার মধ্যে বৃদ্ধির মূলকেন্দ্র ছিল ব্যক্তি ও পরিবার সেবা, বিশেষ করে বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা।
স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবার চাকরি বাড়লেও উৎপাদন ও ব্যবসায়িক সেবা খাতে চাকরি হ্রাস পেয়েছে। ২০২৫ সালে কারখানা চাকরি কমেছে ৬৩ হাজার আর ব্যবসায়িক সেবা খাতে ৮০ হাজার চাকরি কমেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কিছু সাদা-কলার চাকরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) প্রভাবে হারাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে আরও বড় প্রভাব ফেলতে পারে।
নভেম্বরে কিশোরদের বেকারত্বের হার বেড়ে ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ হয়েছে, যা ২০২০ সালের আগস্টের পর সর্বোচ্চ। বিশ্লেষকেরা সতর্ক করছেন, এই প্রবণতা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে মার্কিন শ্রমবাজারে অসাম্য ও বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং নির্দিষ্ট খাতে কর্মসংস্থানের সংকট দেখা দিতে পারে।