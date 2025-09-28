৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল আজই, আবেদনকারী ৩ লাখ ৭৪ হাজার

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) প্রকাশ করা হবে। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) আগেই জানিয়েছিল, ঘোষিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল চলতি মাসেই প্রকাশ করা হবে।
৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি ফল প্রকাশ প্রসঙ্গে পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মতিউর রহমান আজ রোববার প্রথম আলোকে বলেন, আমরা আগেই ঘোষণা করেছিলাম, ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে। নির্ধারিত তারিখে ফল প্রকাশ করা হবে।
তরুণদের কাছে বিসিএস শুধু একটি পরীক্ষা নয়, এটি ভবিষ্যতের স্বপ্নপূরণের পথ। সেই স্বপ্নের প্রথম ধাপ হলো প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। লাখো পরীক্ষার্থী এখন অপেক্ষায় আছেন এই ফলাফলের জন্য।
গত ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকাসহ ৮টি বিভাগীয় শহরের ২৫৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একযোগে ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবারে আবেদন করেছিলেন ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৭৪৭ জন চাকরিপ্রার্থী। সকাল থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে প্রবেশ, ভিড় সামলানো আর উত্তেজনার মুহূর্ত কাটানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেকে এখনো সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখছেন। এখন পরীক্ষার্থীদের চোখ শুধু ফলাফলের দিকে।
৪৭তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ক্যাডার শূন্য পদের সংখ্যা ৩ হাজার ৪৮৭। নন-ক্যাডার পদ রয়েছে ২০১টি; অর্থাৎ ক্যাডার ও নন-ক্যাডার মিলিয়ে মোট ৩ হাজার ৬৮৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এবারের বিসিএসে কয়েকটি নতুন পদও যোগ হয়েছে। তবে পদসংখ্যা তুলনামূলক বেশি হলেও প্রতিযোগিতা যে কঠিন হবে, তা আগেই অনুমান করছেন অনেক চাকরিপ্রার্থী। কারণ, আবেদনকারীর সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ছে এবং যোগ্য প্রার্থীর ভিড়ও হচ্ছে ঘন।
পিএসসি ইতিমধ্যে এক বছরে একটি বিসিএস সম্পন্ন করার রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিবছরের নভেম্বরে নতুন বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে এবং পরের বছরের অক্টোবরের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হবে। সেই ধারাবাহিকতায় ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ফল প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
এর আগেই ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র ১৩ দিনের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করেছিল কমিশন। ২০২৪ সালের ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সেই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় ৯ মে।
ফল প্রকাশের সময় যত এগিয়ে আসছে, পরীক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠাও বাড়ছে। অনেকে মনে করছেন, দ্রুত ফল প্রকাশ হলে তারা মূল পরীক্ষার প্রস্তুতি আরও ভালোভাবে নিতে পারবেন। বিসিএসের দীর্ঘ যাত্রায় তাই প্রিলিমিনারি ফল এখন তরুণদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।