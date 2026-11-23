বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) মাধ্যমে ব্রুনেইয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৩৭০। আবেদনের শেষ সময় ২৭ নভেম্বর বিকেল ৪টা।
১. কোম্পানি: N.M.S Mosharaf Sdn Bhd
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—রংমিস্ত্রি (১)
—রাজমিস্ত্রি (৩)
—নির্মাণশ্রমিক (৬)
বেতন:
দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
২. কোম্পানি: H.1 Contractor Sdn Bhd
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—সাধারণ শ্রমিক (৩): দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
—টেকনিশিয়ান (২): দৈনিক ২৩ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ২,২২১ টাকা)।
—ইলেকট্রিশিয়ান (২): দৈনিক ২২ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ২,১২৫ টাকা)।
৩. কোম্পানি:Kafa Jaya Construction
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—নির্মাণশ্রমিক (৩): দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
৪. কোম্পানি:MCDC Sdn Bhd
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—নির্মাণশ্রমিক (৫): দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
৫. কোম্পানি: Hungjer Contractor
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—সাধারণ শ্রমিক (২): দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
৬. কোম্পানি: K-Motors Sdn Bhd
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—অটোমোটিভ মেকানিক (২): মাসিক ৬৫০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ৬২,৭৭৪ টাকা)।
৭. কোম্পানি: Daikyo Environment Recycling Sdn Bhd
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—জেনারেল লেবার (২): দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
৮. কোম্পানি:Bru Spark Technology
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—সাধারণ শ্রমিক (৪): দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
৯. কোম্পানি: Syarikat Kita Bersatu
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—জেনারেল ওয়ার্কার (১৯)
—নির্মাণশ্রমিক (১৯)
বেতন:
দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
১০. কোম্পানি: HDR Sdn Bhd
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—সাধারণ শ্রমিক (৫০)
—প্লাস্টার মিস্ত্রি (৫)
—প্লাম্বার (৫)
বেতন:
দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
১১. কোম্পানি: Suzana Guru Contractor
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—বুরুহ (শ্রমিক) (৩৫)
—সাহায্যকারী শ্রমিক (৫)
—রাজমিস্ত্রি (১০)
বেতন:
দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
১২. কোম্পানি: Celina Enterprise
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—নাপিত (৩): দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
১৩. কোম্পানি:C-Tech Sdn Bhd
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—নির্মাণশ্রমিক (৬): দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
১৪. কোম্পানি: Kontrektor Jusmarliana & Keluarga
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—ফোরম্যান (২)
—নির্মাণশ্রমিক (৬০)
—রাজমিস্ত্রি (১০)
—কাঠমিস্ত্রি (১০)
—রংমিস্ত্রি (৪)
—প্লাম্বার (৪)
বেতন:
দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
১৫. কোম্পানি: Damuda Construction
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—নির্মাণশ্রমিক (২৫): দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
১৬. কোম্পানি: Syarikat Siti Binti Mohd Tahir & Anak-Anak
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—ফোরম্যান (১)
—রাজমিস্ত্রি (২)
—রংমিস্ত্রি (২)
—টাইলস মিস্ত্রি (৭)
—নির্মাণশ্রমিক (৮)
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
১৭. কোম্পানি: Roman Sdn Bhd
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—সাধারণ শ্রমিক (১০): দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
১৮. কোম্পানি:W.H Jaya Enterprise
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—সাধারণ শ্রমিক (৫)
—মেশিন অপারেটর (২)
বেতন:
দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
১৯. কোম্পানি:Nihal Sdn Bhd
পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতন
—সাধারণ শ্রমিক (২০): দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
—মিস্ত্রি (৩): দৈনিক ২০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ১,৯৩২ টাকা)।
—ড্রাইভার (৩): মাসিক ৬৫০ ব্রুনেই ডলার (প্রায় ৬২,৭৭৪ টাকা)।
চাকরির শর্তগুলো
১. শ্রম চুক্তি: দুই বছর ও নবায়নযোগ্য;
২. কর্মঘণ্টা: দৈনিক ৮ ঘণ্টা ডিউটি;
৩. আবাসনের ব্যয় কোম্পানি বহন করবে;
৪. খাবারের ব্যয় কর্মীকে বহন করতে হবে;
৫. বিমানভাড়া নিয়োগকর্তা বহন করবে;
৬. ওভারটাইম, মেডিকেল, বিমা, ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি ব্রুনেইয়ের শ্রম আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বোয়েসেলের নির্ধারিত অনলাইন আবেদন লিংক এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ২৩ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা;
আবেদন শেষ: ২৭ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।
আবেদন ফি
১০০ টাকা (সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য)।
সার্ভিস চার্জ: দক্ষ কর্মীর ক্ষেত্রে ৫৮,৩৫০ টাকা।
আধা-দক্ষ/অদক্ষ কর্মীর ক্ষেত্রে ৪৬,৮৫০ টাকা।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।