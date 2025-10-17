খবর

এ সপ্তাহে (১০ থেকে ১৬ অক্টোবর) দেখে নিন সেরা ১০ সরকারি চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

এ মাসে সরকারি চাকরি নিয়োগের কিছু কিছু বিজ্ঞপ্তি পাচ্ছেন চাকরিপ্রত্যাশীরা। প্রথম আলোর প্রাপ্ত কয়েকটি সরকারি চাকরির মধ্য ৪–৫টিতে নমব গ্রেডের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এই সপ্তাহ অর্থাৎ ১০ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত যে যে সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর মধ্য সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন-

১. মোংলা বন্দরে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরি, ১১৩ পদে নিয়োগ
২. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন পুনর্নিয়োগ, পদ ১২৭
৩. আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চাকরি, পদ ৬৭
৪. বান্দরবান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ, পদ ৪০
৫. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে পঞ্চগড়ে চাকরি, পদ ৩০
৬. বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, এইচএসসি ২০২৫ প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ
৭. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে চাকরি, নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ
৮. রুরাল পাওয়ার কোম্পানিতে নির্বাহী পরিচালক পদে চাকরি, বয়স ৪৫ হলেও আবেদন
৯. রেক্টর নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, মূল বেতন ১ লাখ ৮৫ হাজার
১০. বিসিএসআইআরের অধীনে নিয়োগ, অফিস ৫ ঘণ্টা, বেতন ২০ হাজার টাকা

গেল দুই সপ্তাহের সেরা ১০ সরকারি চাকরি—
১. সোনালী-অগ্রণী-কৃষি-রূপালীসহ ১১ ব্যাংক নেবে সিনিয়র অফিসার, পদ ১০১৭
২. স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন পটুয়াখালীতে চাকরি, পদ ৭৪
৩. নওগাঁ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আবেদন চলছে, পদ ৬৭
৪. ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১০ম-সহ বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৪৯
৫. গণপূর্ত অধিদপ্তরে বিশাল নিয়োগ, পদ ৬৬৯
৬. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীনে নিয়োগ, পদ ১২৭
৭. বিআইডব্লিউটিএতে বড় নিয়োগ, ৩০ ক্যাটাগরির পদে নেবে ২১৪ জন
৮. ঢাকা ওয়াসায় বড় নিয়োগ, পদ ৮৩টি
৯. পিএসসিতে নন-ক্যাডারে ২৮২৫ জনের চাকরি, বেশি প্রধান শিক্ষক ও সিনিয়র স্টাফ নার্সে
৫. বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে চাকরি, নেবে ৪০ জন
৬. ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে চাকরি, ষষ্ঠ থেকে নবম গ্রেডে নেবে ৩২ জন
৭. সমরাস্ত্র কারখানায় নবম গ্রেডে চাকরি, পদ ১৬
৮. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ৯৬তম বিএমএ কোর্স, আবেদনের সুযোগ যাদের
৯. বাংলাদেশ হাইটেক পার্কে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরির সুযোগ
১০. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি

