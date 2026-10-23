সপ্তাহের (১৬–২২ অক্টোবর) সেরা ১০ চাকরি, আছে লাখটাকা বেতনও

গেল সপ্তাহে (১৬ থেকে ২২ অক্টোবর ২০২৬) বেশ কয়েকটি সরকারি–বেসরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়–অধিদপ্তরে চাকরি,
চট্টগ্রাম কর কমিশনার কার্যালয়, পেট্রোলিয়াম করপোরেশন, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণকেন্দ্র, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি সরকারি চাকরি আছে। প্রথম আলোর প্রাপ্ত এসব সরকারি চাকরির মধ্য নবম–দশম গ্রেডসহ লাখটাকা বেতনের চাকরির সুযোগও আছে। এই সপ্তাহ, অর্থাৎ ১৬ থেকে ২২ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত যেসব চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন
১.
পিএসসির অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়–অধিদপ্তরে চাকরি, ১৩৫ পদের মধ্যে বেশি সাব-রেজিস্ট্রারে
২.
সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি, বেতন প্রায় দেড় লাখ টাকা
৩.
চট্টগ্রাম কর কমিশনারের কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ, যে যে যোগ্যতায় আবেদন
৪.
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনে ইন্টার্নশিপ, ভাতা ১০০০০, অফিস ৮টা থেকে ৫টা
৫.
বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে চাকরি, পদ ৩৯
৬.
গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ পদে চাকরির সুযোগ
৭.
বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে ৬ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ১৯
৮.
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পুনর্নিয়োগ, পদ ১৮
৯.
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে আংশিক সংশোধনী প্রকাশ, পদ কমল ১টি, পেছাল তারিখ
১০.
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনে একাধিক পদে চাকরি, বেতন ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত