সুন্দর পিচাই
সুন্দর পিচাই
খবর

অবিশ্বাস্য পারিশ্রমিক! সুন্দর পিচাইয়ের ওপর প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার বাজি গুগলে

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

প্রযুক্তি বিশ্বে এখন চলছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর জয়গান। আর এই পরিবর্তনের সময় নিজেদের শীর্ষ নেতৃত্বকে ধরে রাখতে বড় বাজি ধরল গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেট ইনকরপোরেটেড। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সুন্দর পিচাইয়ের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে নতুন এক পারিশ্রমিক প্যাকেজ। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী তিন বছরে এই প্যাকেজের মোট মূল্য দাঁড়াতে পারে প্রায় ৬৯২ মিলিয়ন ডলার। টাকায় সেটি ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি।

প্রযুক্তি খাতের ইতিহাসে এটি অন্যতম বড় পারিশ্রমিক প্যাকেজ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই এই বিশাল অঙ্কের আয়কে ইলন মাস্কের টেসলার বিতর্কিত বেতন কাঠামোর সঙ্গে তুলনা করছেন।

Also read:ছয় বছর ধরে ঝুলে আছে মাউশির নিয়োগ, ফল প্রকাশের দাবিতে চাকরিপ্রার্থীদের মানববন্ধন

আয়ের মূল চাবিকাঠি কোম্পানির সাফল্য

তবে সুন্দর পিচাইয়ের এই ৬৯২ মিলিয়ন ডলারের পুরোটা অর্থ হিসেবে তাঁর পকেটে যাবে না। এই আয়ের সিংহভাগই মূলত কোম্পানির ‘শেয়ারভিত্তিক পারফরম্যান্স ইনসেনটিভ’। অর্থাৎ আগামী তিন বছরে গুগল বা অ্যালফাবেটের ব্যবসা কতটা সফল হবে এবং শেয়ারবাজারে এর দাম কতটা বাড়বে, তার ওপরই নির্ভর করবে পিচাইয়ের প্রকৃত আয়।

প্রযুক্তি খাতের বড় কোম্পানিগুলো সাধারণত এই নীতি অনুসরণ করে। এতে সিইও বা শীর্ষ নির্বাহীরা কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি ও উদ্ভাবনের দিকে বেশি মনোযোগী হন। কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়লে যেমন বিনিয়োগকারীরা লাভবান হন, তেমনি লাভ হয় সিইওরও।

বড় পরিবর্তনের সময়ে প্রয়োজন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব

সুন্দর পিচাই ২০১৫ সালে গুগলের সিইও এবং ২০১৯ সালে অ্যালফাবেটের সিইও হিসেবে দায়িত্ব নেন। তাঁর নেতৃত্বে গুগল কেবল একটি সার্চ ইঞ্জিন থেকে ক্লাউড কম্পিউটিং, হার্ডওয়্যার এবং বর্তমানে এআইনির্ভর একটি বড় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে।

বর্তমানে গুগল তাদের সার্চ ইঞ্জিন, জিমেইল এবং অফিস সফটওয়্যারগুলোতে ব্যাপকভাবে এআই ফিচার যুক্ত করছে। এআই নিয়ে বৈশ্বিক এই প্রতিযোগিতায় গুগলকে এগিয়ে রাখতেই বোর্ড সুন্দর পিচাইয়ের ওপর এই বিশাল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

Also read:অস্ট্রেলিয়ার উচ্চশিক্ষা: সংকটের মুখে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা

তৈরি হয়েছে বিতর্কও

শীর্ষ নির্বাহীদের এই বিশাল বেতন প্যাকেজ নিয়ে বরাবরই সমালোচনা ও বিতর্ক থাকে। সমালোচকদের মতে, একজন নির্বাহীর পেছনে এত ব্যয় কি আসলেও যৌক্তিক? তবে অ্যালফাবেটের পরিচালনা পর্ষদ বলছে, পিচাইয়ের এই পারিশ্রমিক সরাসরি কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত, তাই এটি পুরোপুরি ন্যায্য। সমর্থকদের মতে, সুন্দর পিচাইয়ের মতো একজন অভিজ্ঞ নেতাকে ধরে রাখা গুগলের বিনিয়োগকারীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে আরও বেশি মূল্য তৈরি করবে।

বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, অ্যালফাবেটের এই সিদ্ধান্ত আসলে পুরো প্রযুক্তি খাতের জন্যই একটি বার্তা। এটি প্রমাণ করে যে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের এই যুগে অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের গুরুত্ব কতখানি। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যখন বিশ্বজুড়ে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে, তখন দক্ষ নেতৃত্বকে ধরে রাখতে কোম্পানিগুলো যেকোনো বড় বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত। আর গুগলের এই পদক্ষেপ সুন্দর পিচাইয়ের নেতৃত্বের প্রতি প্রতিষ্ঠানের অবিচল আস্থারই প্রতিফলন।

আরও পড়ুন