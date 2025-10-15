খবর

৪৮তম বিসিএসে নির্বাচিতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

৪৮তম বিসিএসে সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনীত ২ হাজার ৮৬৯ জন প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার (১৩ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক নোটিসে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নোটিশে বলা হয়েছে, ‘উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে এতসঙ্গে সংযুক্ত ৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে সাময়িকভাবে নির্বাচিত ২৮৬৯ (দুই হাজার আটশত উনসত্তর) জন প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচি এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।’ এমতাবস্থায়, উক্ত সময়সূচি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো’—যোগ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সময়সূচি
* ২১ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ৮টা ৩০ ঘটিকা;
* ২২ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ৮টা ৩০ ঘটিকা;
* ২৩ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ৮টা ৩০ ঘটিকা;

স্বাস্থ্য পরীক্ষার স্থান
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি হাসপাতাল, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর)।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা অনলাইনে ট্রেজারি চালানের (১৪৪১২৯৯) মাধ্যমে এবং মেডিকেল বোর্ডের সদস্যদের ফি বাবদ অতিরিক্ত নগদ ৫০ টাকা বোর্ডের নিকট দাখিল করতে হবে।

