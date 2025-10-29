খবর

ট্রেইনি অফিসার নেবে বেসরকারি ব্যাংক, স্নাতকে আবেদন, শুরুতে বেতন ৩১,০০০

প্রথম আলো ডেস্ক

বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকটি কার্ডস অ্যাকুইজিশন (কার্ডস সেলস) বিভাগে ‘ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আজ মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার

বিভাগ: কার্ডস অ্যাকুইজিশন (কার্ডস সেলস)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

বেতন: ৩১,০০০ টাকা

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন।

প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের যোগ্যতা

  • স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

  • মাইক্রোসফট অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট) ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে।

  • অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে (ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন)।

আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

আবেদনের শেষ তারিখ: ৬ নভেম্বর ২০২৫।

