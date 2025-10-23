এনটিআরসিএ
শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাইয়ে নতুন নির্দেশনা জারি এনটিআরসিএর

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাইয়ের জন্য নতুন নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। ২০ অক্টোবর এনটিআরসিএর সহকারী পরিচালক ফিরোজ আহমেদের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নিবন্ধনধারী শিক্ষকের প্রত্যয়নপত্রের সত্যতা যাচাই করতে চাইলে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে। আবেদন সরাসরি, বাহক, ডাকযোগে বা কুরিয়ারের মাধ্যমে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে জমা দেওয়া যাবে। প্রত্যয়নপত্র যাচাইয়ের জন্য কোনো ফি প্রদান করতে হবে না।

প্রত্যয়নপত্র যাচাইয়ের জন্য জমা দিতে হবে

১. নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র

২. নিয়োগপত্র

৩. যোগদানপত্র

এসব কাগজ প্রতিষ্ঠান প্রধানের সত্যায়িত হতে হবে এবং তাঁর ফরোয়ার্ডিংসহ চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ বরাবর প্রেরণ করতে হবে। যাচাই শেষে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ই–মেইলে পাঠানো হবে এবং এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে ‘প্রত্যয়নপত্র যাচাইসংক্রান্ত’ সেবা বক্সেও আপলোড করা থাকবে।

