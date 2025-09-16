৩৪৭৫ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) তিন হাজার ৪৭৫ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীনে ‘সিনিয়র স্টাফ নার্স’ পদে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫–এর ১০ম গ্রেডে ১৬০০০–৩৮৬৪০ বেতনক্রমে সাময়িকভাবে নিয়োগ দেওয়া হলো।
সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) নিয়োগ পরীক্ষা শেষে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মেধা ও পছন্দের ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করা হয়েছে। নবনিযুক্ত নার্সদের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগ দিতে হবে।
নির্ধারিত ফরম্যাটে যোগদানপত্র, পুলিশ ভেরিফিকেশন, পিএমআইএস এবং সম্পদ বিবরণী ফরম পূরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে প্রজ্ঞাপনে।
সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ২ বছর শিক্ষানিবস হিসেবে কাজ করতে হবে। চাকরিতে প্রবেশের সময় নার্সদের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বন্ড স্বাক্ষরের শর্তও যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণকাল বা প্রশিক্ষণোত্তর তিন বছরের মধ্যে পদত্যাগ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যয় ফেরত দেওয়া বাধ্যতামূলক এবং কর্মজীবনে যৌতুক গ্রহণ বা প্রদান থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার।
সিনিয়র স্টাফ নার্সের তালিকা দেখুন এখানে