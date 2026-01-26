৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ ঢাকার মোট ২৭টি কেন্দ্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
৬ ব্যাংক নেবে ১২৬২ জন, প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্র তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ছয়টি ব্যাংকের (সোনালী, অগ্রণী, বিডিবিএল, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রবাসীকল্যাণ ও বেসিক ব্যাংক) ১২৬২ পদের নিয়োগে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্র ও নির্দেশনা–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ ঢাকার মোট ২৭টি কেন্দ্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষার তারিখ ও সময়

৩১ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা।

পরীক্ষাসংক্রান্ত নির্দেশনা

১. যে প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইতাপূর্বে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করেছেন, শুধু তাঁরা ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ থেকে পরীক্ষার আগপর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে ডুপ্লিকেট প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রবেশপত্র ব্যতিরেকে কোনো প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

২. পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা পূর্বে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। পরীক্ষা শুরুর পর কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না।

৩. এক কপি প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো ধরনের কাগজ, বই, মানিব্যাগ, মুঠোফোন, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক কার্ড (স্মার্ট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা অনুরূপ অন্য কোনো কার্ড), ডিজিটাল/স্মার্ট ওয়াচ বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশ কর যাবে না।

৪. প্রবেশপত্রে কোনোরূপ খসড়া বা কোনো কিছু লেখা যাবে না।

৫. পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।

৬. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

