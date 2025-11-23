আজ রোববারের মধ্যে ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল–সংক্রান্ত ফাইল জনপ্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের দাবিতে মানববন্ধন করেন ৪৪তম বিসিএসে সুপারিশ পাওয়া ক্যাডাররা
আজ রোববারের মধ্যে ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল–সংক্রান্ত ফাইল জনপ্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের দাবিতে মানববন্ধন করেন ৪৪তম বিসিএসে সুপারিশ পাওয়া ক্যাডাররা
৪৪তম বিসিএস: দ্রুত নিয়োগের দাবিতে সুপারিশ পাওয়া ক্যাডারদের মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আজ রোববারের মধ্যে ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল–সংক্রান্ত ফাইল জনপ্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বেলা ১১টার দিকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ৪৪তম বিসিএসে সুপারিশ পাওয়া ক্যাডাররা।

মানববন্ধনে সুপারিশ পাওয়া ক্যাডারদের ভাষ্য, ৪৪তম বিসিএসে সুপারিশ পাওয়া প্রার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফলের ফাইল ৩ বছর ১১ মাস ২৫ দিন (বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে) পেরিয়ে গেলেও জনপ্রশাসনে পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছে পিএসসি। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন যদি সুদীর্ঘ চার বছর ধরে চলমান ৪৪তম বিসিএসে সুপারিশ পাওয়া ১ হাজার ৬৭৬ যুবশক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের নিশ্চয়তা দিতে না পারে, তাহলে এই কমিশনের কাজ কী? কেন ৪৪তম বিসিএস অগ্রাধিকার তালিকায় নেই, এর জবাব জাতির সামনে স্পষ্ট করতে হবে।

৪৪তম বিসিএসের কার্যক্রম দ্রুত শেষ না করলে রিপিট ক্যাডার সমস্যার সমাধান হবে না। এক বছরের মধ্যে বিসিএসের কার্যক্রম শেষ করাও সম্ভব হবে না
প্রশাসন ক্যাডারে সুপারিশ পাওয়া প্রার্থী‘
সুপারিশ পাওয়া ক্যাডাররা আরও বলেন, দ্বিতীয় সম্পূরক ফলাফল প্রকাশের পর ইতিমধ্যে ১২ দিন এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩ বছর ১১ মাস ২৫ দিন হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য শক্তির চাপে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ৪৪তম বিসিএসের রুটিন কাজগুলো করতে পিএসসি এখনো গড়িমসি করছে। সম্পূরক ফলাফলের ফাইল আজ বিকেলের মধ্যে জনপ্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

প্রশাসন ক্যাডারে সুপারিশ পাওয়া এক প্রার্থী বলেন, ‘৪৪তম বিসিএসের কার্যক্রম দ্রুত শেষ না করলে রিপিট ক্যাডার সমস্যার সমাধান হবে না। এক বছরের মধ্যে বিসিএসের কার্যক্রম শেষ করাও সম্ভব হবে না। বিশেষ বিসিএসের কার্যক্রম দ্রুত করতে পারলেও সাধারণ বিসিএস নিয়ে তাদের গড়িমসি রয়েছে।’

এদিকে গত ১১ নভেম্বর ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার পরিবর্ধিত সম্পূরক ফল প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১ হাজার ৭১০টি পদের বিপরীতে ১ হাজার ৬৭৬ জনকে চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়েছে। রিপিট ক্যাডার বাদ দিয়ে এই পরিবর্ধিত সম্পূরক ফল প্রকাশ করা হয়। এ নিয়ে তিনবার প্রকাশ করা হলো ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল। ১১ নভেম্বরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গত ২৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে সংশোধিত বিধি অনুযায়ী আগের বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং ৪৪তম বিসিএসে পুনরায় একই ক্যাডার কিংবা নিম্নপদের জন্য মনোনয়নযোগ্য হয়েছেন এমন প্রার্থীদের বাদ দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের ৩৪টি পদে যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় কোনো প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া ক্যাডার পদে মনোনয়ন না পাওয়ায় ৭ হাজার ১৩৯ জনকে নন–ক্যাডার পদে সুপারিশ করা হয়েছে।

২০২৫ সালের ৩০ জুন প্রথম দফায় ৬ নভেম্বর ২০২৫ দ্বিতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ‘চূড়ান্ত’ ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছিল। এরপর তৃতীয় দফায় ১১ নভেম্বর ২০২৫ চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হলো।

প্রথম দফায় প্রকাশিত ফলাফলে ১ হাজার ৬৯০ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। দ্বিতীয় দফায় সুপারিশ করা হয় ১ হাজার ৬৮১ জনকে। দ্বিতীয় দফায় বাদ পড়েন ৯ জন। তৃতীয় দফায় ১ হাজার ৬৭৬ জনকে চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়েছে। এবার বাদ পড়লেন ৫ জন।

