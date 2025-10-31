এ সপ্তাহের সেরা ১০ সরকারি চাকরি কোনগুলো (২৪-৩০ অক্টোবর)

পড়াশোনা শেষে চাকরিপ্রত্যাশীদের আগ্রহ বেশি সরকারি চাকরিতে। সরকারির চাকরির মধ্য আবার আগ্রহ বেশি বিসিএসে। আসছে নতুন মাসে একটি বিসিএসের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আসছে বলে জানা গেছে।
এ দিকে এ মাসে শেষ সপ্তাহে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ছিল কয়েকটি। প্রথম আলোর প্রাপ্ত কয়েকটি সরকারি চাকরির মধ্য নবম গ্রেডের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এই সপ্তাহ, অর্থাৎ ২৪ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত যেসব সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন—
১.
১০ ব্যাংক ও ১ আর্থিক প্রতিষ্ঠান নেবে ১৮৮০ অফিসার, ফি ২০০
২.
পরিবেশ অধিদপ্তরে রাজস্ব খাতে বড় নিয়োগ, নেবে ১৮৮ জন
৩.
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে বড় নিয়োগ, পদসংখ্যা ৯৯
৪.
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৮৫
৫.
রুয়েটে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৫৬
৬.
২৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
৭.
আকার বাড়ছে বিজিবির: নতুন ২,২৫৮টি পদ অনুমোদন
৮.
নেসকোতে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে চাকরি, বেতন ১ লাখ ৪৯ হাজার টাকা
৯.
১৩ হাজার ৫০০ সহকারী শিক্ষকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নভেম্বরে
১০.
মেট্রোরেলে বড় পদে চাকরি, আবেদনের সময় ও ১টি পদে শিক্ষাগত যোগ্যতার সংশোধনী প্রকাশ
গেল দুই সপ্তাহের সেরা ১০ সরকারি চাকরি
বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে বিশাল নিয়োগ, পদ ৩০৮
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাগড়াছড়িতে নিয়োগ, পদ ১২০
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১১৫ পদে চাকরির সুযোগ
বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৮৩
মোংলা বন্দরে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরি, ১১৩ পদে নিয়োগ
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন পুনর্নিয়োগ, পদ ১২৭
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চাকরি, পদ ৬৭
সোনালী-অগ্রণী-কৃষি-রূপালীসহ ১১ ব্যাংক নেবে সিনিয়র অফিসার, পদ ১০১৭
বিআইডব্লিউটিএতে বড় নিয়োগ, ৩০ ক্যাটাগরির পদে নেবে ২১৪ জন