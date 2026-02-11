পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ১২ ক্যাটাগরির পদের চূড়ান্ত ফল, সুপারিশ পেলেন ৪৬২ জন

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে ১২ ক্যাটাগরির পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মোট ৪৬২ জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়েছে।
পরিচ্ছন্নতা কর্মী- ১৫
কুক হেলপার- ০১
নিরাপত্তা প্রহরী- ০৯
এমএলএসএস/নিরাপত্তা প্রহরী- ৩৭৪
ক্যাশিয়ার- ০৬
স্টোর কিপার- ০৫
পরিসংখ্যান সহকারী- ০৮
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর- ০৮
উচ্চমান সহকারী- ০১
হিসাবরক্ষক- ০৩
প্রধান সহকারী- ০১
গাড়িচালক- ৩৪
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সাময়িকভাবে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের স্থায়ী ঠিকানায় ডাকযোগে নিয়োগপত্র ইস্যু করা হবে।