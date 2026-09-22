সরকারি চাকরিজীবীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে সুদের হার কত, সেই প্রজ্ঞাপন জারি

নবম জাতীয় পে স্কেলের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে গত শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬)। নতুন বেতনকাঠামোতে ১ম থেকে ১০ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের মূল বেতন ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। ১১তম থেকে ২০তম গ্রেডের সরকারি চাকরিজীবীদের মূল বেতন বাড়বে ১৪২ শতাংশ পর্যন্ত। আনুপাতিক হারে বিভিন্ন ধরনের ভাতাও বাড়বে।
এবার চলতি অর্থবছরেও প্রভিডেন্ট ফান্ড বা সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলে (জিপিএফ) সুদের হার কত পাবেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তা জানাল। জিপিএফে ১১ থেকে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত মুনাফা দেবে সরকার। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার পরিমাণ অনুযায়ী তিন স্তরে এ মুনাফার হার নির্ধারণ করা হয়েছে।
গত রোববার (২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬) চলতি অর্থবছরের জন্য এ–সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রারম্ভিক স্থিতির পরিমাণ বা চলতি অর্থবছরে জমা করার পরিমাণ ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত হলে মুনাফার হার হবে ১৩ শতাংশ। ১৫ লাখের বেশি থেকে ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত হলে ১২ শতাংশ হারে এবং ৩০ লাখ টাকার বেশি হলে মুনাফার হার হবে ১১ শতাংশ।
গত অর্থবছরেও একই হারে মুনাফা বা সুদ দেওয়া হয়েছিল।
জিপিএফকে বিবেচনায় নিয়ে প্রদেয় ভবিষ্যৎ তহবিল (সিপিএফ) রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের নিয়ম অনুযায়ী মুনাফার হার নির্ধারণ করতে পারবে।
বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস অনুযায়ী, জিপিএফ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য গঠিত প্রভিডেন্ট ফান্ড। আর যেসব প্রতিষ্ঠান বা সরকারি চাকরিতে পেনশন ব্যবস্থা নেই, সেখানে কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য এই তহবিল গঠন করা হয়।