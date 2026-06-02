বিটিআরসি’র বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার পুনর্নির্ধারিত সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) ৯ম ও ১০ম গ্রেডে নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন। এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বিটিআরসি বলেছে, অনিবার্য কারণে ৯ম ও ১০ম গ্রেডে নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরীক্ষার তারিখ ও সময়

পুনর্নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮ জুন মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পদের ধরন অনুযায়ী পরীক্ষা সকাল ১০টা ও বেলা ২টা থেকে শুরু হবে।

পরীক্ষার স্থান: বিটিআরসি ভবন, কক্ষ নম্বর-১১৭, আগারগাঁও, ঢাকা।

মৌখিক পরীক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশনা

১। লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রই মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।

২। মৌখিক পরীক্ষার সময় অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্রের কপি, তিন কপি রঙিন ছবি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সমর্থনে প্রয়োজনীয় সনদ/কাগজপত্রের মূল কপি এবং অতিরিক্ত একসেট সত্যায়িত ফটোকপি (গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত) বোর্ডের নিকট জমা দিতে হবে।

৩। মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদেরকে কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

