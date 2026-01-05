খাদ্য অধিদপ্তর নেবে ১৭৬১ জন, স্থগিত পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা

খাদ্য অধিদপ্তর স্থগিত হওয়া অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) পদের লিখিত পরীক্ষার নতুন তারিখ ও সময় ঘোষণা করেছে। ১০ জানুয়ারি ২০২৬ (শনিবার) এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল রোববার (৪ জানুয়ারি ২০২৫) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে খাদ্য অধিদপ্তর।
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে খাদ্য অধিদপ্তরের পূর্বনির্ধারিত অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। সংশোধিত রুটিন অনুযায়ী পরীক্ষাটি ১০ জানুয়ারি ২০২৬ (শনিবার)। পরীক্ষা বেলা ২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
ঢাকার দুটি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষা। কেন্দ্রগুলো হলো-
১. আজিমপুর গভর্নমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা।
২. ইডেন মহিলা কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা।
পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রবেশপত্র নিয়ে বিশেষ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো: পুরাতন প্রবেশপত্রই কার্যকর থাকবে। যাঁরা গত ২/১/২০২৬ তারিখের পরীক্ষার জন্য রঙিন প্রবেশপত্র ডাউনলোড করেছিলেন তাঁরা সেই একই প্রবেশপত্র দিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। ১০ জানুয়ারির পরীক্ষার জন্য নতুন করে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই প্রবেশপত্রের রঙিন কপি (Color Print) সঙ্গে আনতে হবে।
খাদ্য অধিদপ্তরের ২৫টি ক্যাটাগরিতে মোট শূন্য পদ ১ হাজার ৭৬১টি। এর মধ্যে কয়েকটির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।