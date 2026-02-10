ইউজিসির আওতাধীন প্রকল্পে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘হায়ার এডুকেশন এক্সিলারেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন (HEAT)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি উপপ্রকল্পে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অস্থায়ী ভিত্তিতে উপপ্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ের জন্য এই নিয়োগ দেওয়া হবে।
১. পদের নাম: অফিস ম্যানেজার/সেক্রেটারি
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। শিক্ষাজীবনে সব পর্যায়ে ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমানের গ্রেড থাকতে হবে। কম্পিউটারে এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, বাংলা ও ইংরেজি লেখায় টাইপিংয়ে দক্ষতা, কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে। অফিস ব্যবস্থাপনা, প্রকিউরমেন্ট, প্রশাসনিক, আর্থিক ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ৩০,০০০ টাকা।
২. পদের নাম: একাউন্টেন্ট
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। শিক্ষাজীবনের সব পর্যায়ে ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমানের গ্রেড থাকতে হবে। কম্পিউটারে এমএস, ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, ইন্টারনেট ব্রাউজিং এবং বাংলা ও ইংরেজি লেখায় টাইপিংয়ে দক্ষতাসহ কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রকিউরমেন্ট ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ২৯,০০০ টাকা।
৩. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। শিক্ষাজীবনের সব পর্যায়ে ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমানের গ্রেড থাকতে হবে। কম্পিউটারে এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, ইন্টারনেট ব্রাউজিং এবং বাংলা ও ইংরেজি লেখায় টাইপিংয়ে দক্ষতাসহ কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে।
বেতন: ২৮,০০০ টাকা।
৪. পদের নাম: অফিস সহায়ক/এমএলএসএস
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণি সমমানের গ্রেড থাকতে হবে।
বেতন: ২০,০০০ টাকা।
বয়সসীমা
অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
নির্ধারিত আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে সরাসরি/ডাকযোগে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের খামের ওপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা
উপপ্রকল্প ব্যবস্থাপকের দপ্তর, HEAT Sub-Project, PIN: 13831, ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগ, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি-৪৫০০
আবেদনের শেষ তারিখ
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬