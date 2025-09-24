যুক্তরাষ্ট্রে এখন লাখো মানুষ কোনো ব্যাচেলর ডিগ্রি ছাড়াই ছয় অঙ্কের উপার্জন করছেন
আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি নয়, দক্ষতাই এনে দিচ্ছে ছয় অঙ্কের বেতন

উচ্চ বেতনের চাকরি মানেই ডিগ্রির প্রয়োজন, বদলে যাচ্ছে এমন ধারণা। লেন্ডিংট্রির এক নতুন সমীক্ষা বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে এখন লাখো মানুষ কোনো ব্যাচেলর ডিগ্রি ছাড়াই ছয় অঙ্কের উপার্জন করছেন। কিছু পেশার ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ বা তারও বেশি কর্মী ডিগ্রি ছাড়াই বছরে এক লাখ ডলার বা তার বেশি আয় করছেন। এটি প্রমাণ করছে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে গিয়েও আর্থিক সাফল্য সম্ভব।

কলেজ বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, গত ৩০ বছরে সরকারি চার বছর মেয়াদি কলেজের টিউশন ফি ও অন্য খরচ মূল্যস্ফীতির তুলনায় ১২৫ শতাংশ বেড়েছে। ফলে গ্র্যাজুয়েটরা রেকর্ড ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণের বোঝা বইছেন বলে জানিয়েছে এডুকেশন ডাটা ইনিশিয়েটিভ। এ অবস্থায় নিয়োগদাতারা যখন ক্রমে ডিগ্রির চেয়ে দক্ষতাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন, প্রশ্ন উঠছে কলেজ ডিগ্রির মূল্য নিয়েও।

কীভাবে ডিগ্রি ছাড়াই লাখ ডলার আয়

অন্তত ২০টি পেশা রয়েছে, যেখানে ৪০ শতাংশ কর্মী কলেজ ডিগ্রি ছাড়াই ছয় অঙ্কের বেতন পান। শীর্ষ তিনটি হলো—
১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও আইনপ্রণেতা—৬৩.৬%
২. স্থাপত্য ও প্রকৌশল ব্যবস্থাপক—৬০.৯%
৩. সফটওয়্যার ডেভেলপার—৫৬.৫%

প্রযুক্তি খাত ডিগ্রিহীন চাকরির ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন এনেছে। ৫৬ দশমিক ৫ শতাংশ সফটওয়্যার ডেভেলপার কলেজ ডিগ্রি ছাড়াই ছয় অঙ্কের বেতন পাচ্ছেন

দক্ষ পেশাজীবীদের চাহিদা শীর্ষে

নিচের পেশাগুলোতে ৪০ শতাংশের বেশি কর্মী ছয় অঙ্কের বেতন পান।

১. বিদ্যুৎকেন্দ্র অপারেটর—৫২.৪%
২. লিফট ইনস্টলার ও মেরামতকারী—৫১.৯%
৩. লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার—৪৬.৯%
৪. বিদ্যুৎ লাইনের ইনস্টলার—৪৪.১%

প্রযুক্তি কমিয়েছে ডিগ্রির আধিপত্য

প্রযুক্তি খাত ডিগ্রিহীন চাকরির ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন এনেছে। ৫৬ দশমিক ৫ শতাংশ সফটওয়্যার ডেভেলপার কলেজ ডিগ্রি ছাড়াই ছয় অঙ্কের বেতন পাচ্ছেন। বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখন দক্ষতা ও সার্টিফিকেশনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, যেমন গুগল, অ্যাপল, আইবিএম ও মাইক্রোসফট।

কোডিং বুটক্যাম্প ও অনলাইন কোর্সের কারণে প্রোগ্রামিং শেখা সহজ হয়েছে। বিশেষ করে সাইবার সিকিউরিটি খাতে দক্ষ জনবল–সংকট থাকায় কোম্পানিগুলো ডিগ্রির বদলে সার্টিফিকেটধারী বিশেষজ্ঞদের বেশি নিয়োগ দিচ্ছে।

এআইয়ের কারণে তৈরি হয়েছে নতুন উচ্চ বেতনের পেশা

বিক্রয় খাত: যোগ্যতার চেয়ে পারফরম্যান্স গুরুত্বপূর্ণ

সেলস খাতে ডিগ্রির চেয়ে ফলাফলই বড় কথা। উচ্চ পারফরম্যান্স দেখানো বিক্রয় প্রতিনিধিরা টেকনোলজি, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্ট খাতে কমিশনের মাধ্যমে ছয় অঙ্কের আয় করেন। রিয়েল এস্টেটেও একই ধারা রয়েছে। বড় শহরে বাজার বোঝা এবং গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার দক্ষতা থাকলে ডিগ্রি ছাড়াই ভালো আয়ের সুযোগ রয়েছে।

যেসব দক্ষতা এনে দিচ্ছে ছয় অঙ্কের বেতন

১. সার্টিফিকেশন হলো নতুন মুদ্রা
বিশেষায়িত সার্টিফিকেট এখন দক্ষতার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন এডব্লিউএস সার্টিফিকেশন: ক্লাউড আর্কিটেক্ট পদে।

CompTIA, Google Cloud, Microsoft Azure: তথ্যপ্রযুক্তি খাতের জনপ্রিয় সার্টিফিকেশন। ট্রেড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ: ইলেকট্রিশিয়ান ও অন্যান্য কারিগরি পেশার অগ্রগতি।

২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সংশ্লিষ্ট দক্ষতা
এআইয়ের কারণে তৈরি হয়েছে নতুন উচ্চ বেতনের পেশা। যেমন প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, এআই অডিটিং ও নৈতিকতাবিষয়ক পরামর্শদাতা, এআইভিত্তিক সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ ও মেশিন লার্নিং অপারেশনস।

৩. সফট স্কিলের গুরুত্ব অপরিসীম
প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, সফট স্কিল যেমন নেতৃত্ব, যোগাযোগ ও সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা অটোমেট করা সম্ভব নয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ সিইও কলেজ ডিগ্রি ছাড়াই ছয় অঙ্কের বেতন পান। এটি প্রমাণ করে, ব্যবসা বোঝা এবং সম্পর্ক গড়ার ক্ষমতা ডিগ্রির চেয়ে বড় সম্পদ।

বিকল্প পথ: ডিগ্রির বাইরে সফলতা

বুটক্যাম্প ও স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ
কোডিং বুটক্যাম্প: ১২-২৪ সপ্তাহে প্রশিক্ষণ বনাম ৪ বছরের ডিগ্রি
চাকরির হার: ৮০ শতাংশের বেশি
প্রারম্ভিক বেতন: প্রচলিত ডিগ্রিধারীদের সমান
নতুন কোর্স: ডিজিটাল মার্কেটিং, ইউএক্স/ইউআই ডিজাইন, ডেটা সায়েন্স

সফল ক্যারিয়ার গড়তে

আর্থিক লাভক্ষতি হিসাব করুন—একটি চার বছরের কম্পিউটার সায়েন্স ডিগ্রি পেতে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে কোডিং বুটক্যাম্প দ্রুত কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ দেয় কম খরচে। তবে ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের বিস্তৃত প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনে ডিগ্রি এখনো সুবিধা দেয়।

যেসব শহরে ডিগ্রি ছাড়াই সবচেয়ে বেশি ছয় অঙ্কের বেতন পাওয়া যায়

সান ফ্রান্সিসকো—১৭.১% সিয়াটল—১৭.০%
সান হোসে—১৬.৭%

কিছু পেশার ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ বা তারও বেশি কর্মী ডিগ্রি ছাড়াই বছরে এক লাখ ডলার বা তার বেশি আয় করছেন

বড় নেটওয়ার্কের বিকল্প নেই

ডিগ্রি থাকুক বা না থাকুক, পেশাগত নেটওয়ার্ক এখন সফলতার বড় চাবিকাঠি। এটি গড়ে তোলা সম্ভব অনলাইন কমিউনিটি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও পেশাজীবী সংগঠনের মাধ্যমে।

আজকের অর্থনীতিতে কোন দক্ষতা আছে, সেটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কোথায় শিখেছেন, সেটি নয়। এখন চাকরির জগতে সফল হওয়ার জন্য কলেজ ডিগ্রি, সার্টিফিকেশন বা সরাসরি অভিজ্ঞতাই পার্থক্য গড়ে দিচ্ছে।

