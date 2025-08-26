পিএসসির ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ফলাফল প্রকাশ

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ‘সহকারী সিস্টেম অ্যানালিস্ট’ (ষষ্ঠ গ্রেড) পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এ পদের জন্য মোট ২ (দুই) প্রার্থীকে সাময়িকভাবে মনোনীত করা হয়েছে। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ প্রকাশিত হয়েছিল।
পিএসসির এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মনোনীত প্রার্থীদের সব তথ্য, ডকুমেন্টস ও সনদ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাই–বাছাই করা হবে। যাচাই–বাছাইয়ে কোনো অসংগতি বা জালিয়াতি প্রমাণিত হলে প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্য ঘোষণা ও পূর্ববর্তী জীবনবৃত্তান্ত যাচাইয়ের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মনোনীত প্রার্থীদের চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করবে। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা কর্ম কমিশন সংরক্ষণ করে।