ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত তিনটি ব্যাংকে ‘সিনিয়র অফিসার (আইটি)’ (৯ম গ্রেড) পদের ১৩৫টি শূন্য পদের প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে
৩ ব্যাংকের নবম গ্রেডের চাকরির পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

প্রথম আলো ডেস্ক

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত তিনটি ব্যাংকে ‘সিনিয়র অফিসার (আইটি)’ (৯ম গ্রেড) পদের ১৩৫টি শূন্য পদের প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৭ অক্টোবর ঢাকার তিনটি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পরীক্ষা শুরুর আগপর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন প্রার্থীরা।

২০২২ সালভিত্তিক এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়ের তত্ত্বাবধানে তিনটি ব্যাংক হলো—সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জনতা ব্যাংক পিএলসি ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি।

পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১৭ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা (প্রিলিমিনারি পরীক্ষা—এক ঘণ্টা ও লিখিত পরীক্ষা—দুই ঘণ্টা)।

পরীক্ষার কেন্দ্র

১। লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা।
২। লালমাটিয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।
৩। সরকারি লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।
নির্দেশনা
১। প্রার্থীরা প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে পরীক্ষা শুরুর আগপর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারবেন।
২। সারিবদ্ধভাবে কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ ও চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষার কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।
৩। প্রবেশপত্র (এক কপি) ব্যতীত কোনো ধরনের কাগজ, বই, মানিব্যাগ, মুঠোফোন, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক কার্ড (স্মার্ট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা অনুরূপ অন্য কোনো কার্ড), ডিজিটাল বা স্মার্ট ওয়াচ বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।
৪। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের মুখমণ্ডল ও উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।
এমসিকিউ ও লিখিত পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর বণ্টনসহ বিস্তারিত দেখুন এই লিংকে

