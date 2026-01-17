খবর

৬ ব্যাংকের ১২৬২ পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময়সূচি, নম্বর বিভাজন প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ছয়টি ব্যাংকের (সোনালী, অগ্রণী, বিডিবিএল, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ও বেসিক ব্যাংক) নিয়োগে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময়সূচি, নম্বর বিভাজন ও প্রবেশপত্র ডাউনলোড–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: অফিসার (ক্যাশ)।

পদসংখ্যা: ১২৬২।

প্রিলি পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত।

পরীক্ষার স্থান: ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষার পদ্ধতি ও নম্বর বিভাজন—

১. প্রিলিমিনারি পরীক্ষা (এমসিকিউ): মোট ১০০ নম্বর (বাংলা–২৫, ইংরেজি–২৫, গণিত–২০, সাধারণ জ্ঞান–২০ ও কম্পিউটার–১০)। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর কর্তন করা হবে।

২. লিখিত পরীক্ষা: মোট ২০০ নম্বর।

প্রবেশপত্র সংগ্রহ–সংক্রান্ত তথ্য—

যোগ্য প্রার্থীরা ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ থেকে পরীক্ষার আগপর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ–সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে ডুপ্লিকেট প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

