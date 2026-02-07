ঢাকা ব্যাংকে অফিসার পদে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন

বেসরকারি ঢাকা ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকটি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনের শেষ দিন ২১ ফেব্রুয়ারি। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা এ পদে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: আরএমডি/বাসেল/ক্রেডিট অথবা ট্রেজারিতে দক্ষতা থাকতে হবে আবেদনকারী প্রার্থীর। এ ছাড়া বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় ভালো মৌখিক এবং লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আবেদনের বিস্তারিত তথ্য জানতে আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।