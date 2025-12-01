১৫৯৭ অফিসার পদের ফলাফল প্রকাশ

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়ের (বাংলাদেশ ব্যাংক) সদস্যভুক্ত ৮টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ৫৯৭টি পদের নিয়োগের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২২ সালভিত্তিক ‘অফিসার (জেনারেল)’ ১০ম গ্রেডের পদে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মেধা, কোটা ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে তাঁদের পছন্দক্রম অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যাংকসমূহে নির্বাচিত প্রার্থীরা হলেন—
*সোনালী ব্যাংক পিএলসি—৬৪৩ জন
*জনতা ব্যাংক পিএলসি—১৬৪ জন
*বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি—৫ জন
*বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক—৪৪৯ জন
*রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক—২৩১ জন
*বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন—২০ জন
*কর্মসংস্থান ব্যাংক—২০ জন
*আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক—১ জন
*প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক—৬৪ জন
মোট ১ হাজার ৫৯৭ জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। নিয়োগসংক্রান্ত পরবর্তী সব কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত হবে।
