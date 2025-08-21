খবর

খাদ্য অধিদপ্তরের দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়োগে লিখিত পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

খাদ্য অধিদপ্তরের ২৫ ক্যাটাগরির ১ হাজার ৭৯১টি শূন্য পদের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে ড্রাইভার (গ্রেড-১৫) পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে। ২৯ আগস্ট ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে এ পরীক্ষা। পরীক্ষা হবে এক ঘণ্টার। আজ বৃহস্পতিবার খাদ্য অধিদপ্তরের এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনকারী প্রার্থীরা ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা থেকে ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।

পরীক্ষার সময়সূচি

তারিখ: ২৯ আগস্ট ২০২৫

সময়: সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত

স্থান: ঢাকা মহানগরী

প্রর্থীদের প্রতি নির্দেশনা—

১. প্রার্থীদের আবশ্যিকভাবে প্রবেশপত্রের রঙিন কপি প্রিন্ট করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

২. প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে কোনো সমস্যা হলে হটলাইন নম্বর ০১৭১০৮৮২৯৫৬–এ (অফিস চলাকালে) যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

