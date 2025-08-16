খবর

এ সপ্তাহের (৮-১৪ আগস্ট) সেরা সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি, মোট পদ ১৬৬৩

গেল সপ্তাহে কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের কিছু নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চাকরিপ্রত্যাশীদের সামনে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। এর মধ্য সবচেয়ে বড় সুখবর যারা প্রাইমারী শিক্ষক হিসেবে পেশা গড়তে চান, তাদের জন্য ১৭ হাজার পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আসছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নেবে ৮০০ জন। এছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অধীনে কয়েকটি বড় নিয়োগ আছে।

এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৮ থেকে ১৪ আগস্টে ৮টি সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে মোট ১৬৬৩ পদের চাকরিতে আবেদনের সুযোগ ছিল। সরকারি সেরা চাকরির সুযোগগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। দেখে নিন বিস্তারিত—

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় নিয়োগ, নেবে ৮০০ জন
পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ২৮৪
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ৩৮
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬ জন নিয়োগ
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি, স্বাস্থ্য সহকারীসহ ৫ পদে নেবে ২১০
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আর একটি নিয়োগ, ৫ পদে নেবে ১৫৪ জন
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশাল নিয়োগ, পদ ১১৭
*চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, বেতন স্কেল ১৬,০০০–৫৬,৫০০ টাকা

গত সপ্তাহের বিজ্ঞপ্তিতে এখনো আবেদন চলছে-

বস্ত্র অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, ১৯০ পদে আবেদন শুরু
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন নিয়োগ, ৫ পদে নেবে ১৫৫ জন
দুর্নীতি দমন কমিশনে বড় নিয়োগ, নতুন নেবে ১০১ পদে
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে নিয়োগ, চাকরির সুযোগ ৯৩ জনের
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ৭৩
বুয়েট স্থায়ী-অস্থায়ী পদে নেবে ৪৬ শিক্ষক
পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, পদ ৫৪টি
পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে চাকরি, পদ ৫৩
