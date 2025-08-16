এ সপ্তাহের (৮-১৪ আগস্ট) সেরা সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি, মোট পদ ১৬৬৩

গেল সপ্তাহে কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের কিছু নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চাকরিপ্রত্যাশীদের সামনে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। এর মধ্য সবচেয়ে বড় সুখবর যারা প্রাইমারী শিক্ষক হিসেবে পেশা গড়তে চান, তাদের জন্য ১৭ হাজার পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আসছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নেবে ৮০০ জন। এছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অধীনে কয়েকটি বড় নিয়োগ আছে।
এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৮ থেকে ১৪ আগস্টে ৮টি সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে মোট ১৬৬৩ পদের চাকরিতে আবেদনের সুযোগ ছিল। সরকারি সেরা চাকরির সুযোগগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। দেখে নিন বিস্তারিত—