এ সপ্তাহে (৫ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর) সেরা সরকারি চাকরি, মোট পদ ১৪০০

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

নতুন মাসের সরকারী চাকরিপ্রত্যাশীরা বেশ কয়েকটি বড় নিয়োগ পেয়েছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বেসামরিক পদের নিয়োগ, ভূমি মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ ও দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ। প্রথম আলোর প্রাপ্ত ১২টি সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে প্রায় ১ হাজার ৪০০ পদে জনবল চাকরি পাবেন। এই সপ্তাহ অর্থাৎ ৫ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে যে সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে একনজরে দেখে নিন সেগুলো—

*অসামরিক পদে লোকবল নিয়োগ দিচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
*ভূমি মন্ত্রণালয়ের বড় নিয়োগ, পদ ১২৪
*স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বড় নিয়োগ নেত্রকোনায়, পদ ১৪৩
*দুর্নীতি দমন কমিশনে বড় নিয়োগ, পদ ৮৫
*জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে নিয়োগ, পদ ৫৭
*পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদনের সময় বৃদ্ধি
*ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে চাকরি, পদ ৪১
*পাসপোর্ট অধিদপ্তরে চাকরি, পদ ২৭টি, আবেদন শুরু ১৪ সেপ্টেম্বর
*বাংলাদেশ ব্যাংক নেবে অতিরিক্ত পরিচালক, বেতন ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা
*ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৯ম–১০ম গ্রেডে চাকরির সুযোগ
*প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন নবম গ্রেডে নিয়োগ, স্নাতকে আবেদন
*পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষে নবম গ্রেডে চাকরি

গেল সপ্তাহের সেরা চাকরি—
 *নির্বাচনের আগে নিয়োগ-পদোন্নতিতে পুলিশে যুক্ত হবে ৪০০০ এএসআই: আইজিপি
*মেট্রোরেলে নতুন চাকরি, স্নাতকে আবেদন
*প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, পদ ৬৩
*মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে চাকরি, পদ ৬৫

