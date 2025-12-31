বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় আইন উপদেষ্টা পদে চাকরি

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় চুক্তিভিত্তিক আইন উপদেষ্টা (আইনজীবী) নিয়োগ প্রদান করা হবে। সরাসরি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে হবে। সাক্ষাৎকারের তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: আইন উপদেষ্টা (আইনজীবী)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসহ কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে সম্মান/ডিগ্রি পাসসহ আইন বিষয়ে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত।
আবেদন ও সাক্ষাৎকার
আগ্রহী প্রার্থীগণকে পূর্ণ বায়োডাটা এবং সব সনদের সত্যায়িত অনুলিপি এবং সব মূল সনদ সহকারে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার (বিওএফ) উল্লাসে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়
১৫ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ১০টা।
বিস্তারিত দেখতে ভিজিট করুন।