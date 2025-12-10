৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সিলেবাস প্রকাশ, দেখুন নম্বর বণ্টন

৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সিলেবাস প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। গতকাল মঙ্গলবার প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
সিলেবাস অনুসারে, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২০০ নম্বরের অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ৩০ নম্বর, বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ২৫ নম্বর, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ৩০ নম্বর, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২৫ নম্বর।
ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ১০ নম্বর, সাধারণ বিজ্ঞানে ১৫ নম্বর, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি ১৫ নম্বর, গাণিতিক যুক্তিতে ২০ নম্বর, মানসিক দক্ষতায় ১৫ নম্বর এবং নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন ১৫ নম্বর।
৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা (এমসিকিউ) নম্বর বণ্টন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। নম্বর কমেছে বাংলা, ইংরেজিসহ তিনটি বিষয়ে। বিপরীতে নম্বর বৃদ্ধি পেয়েছে তিনটি বিষয়ের। মোট নম্বর অপরিবর্তিত রয়েছে।
৫০তম বিসিএসে মোট শূন্য ক্যাডার পদের সংখ্যা ১ হাজার ৭৫৫। নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ৩৯৫। এই বিসিএস থেকে ক্যাডার ও নন–ক্যাডার মিলে ২ হাজার ১৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
৫০তম বিসিএসের নম্বর বণ্টন যেভাবে
১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য: ৩০ (৫ নম্বর কমেছে)।
২. ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য: ৩০ (৫ নম্বর কমেছে)।
৩. বাংলাদেশ বিষয়াবলি: ২৫ (৫ নম্বর কমেছে)।
৪. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি ২৫ (৫ নম্বর বেড়েছে)।
৫. ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: ১০ (অপরিবর্তিত)।
৬. সাধারণ বিজ্ঞান: ১৫ (অপরিবর্তিত)।
৭. কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি: ১৫ (অপরিবর্তিত)।
৮. গাণিতিক যুক্তি: ২০ (৫ নম্বর বেড়েছে)।
৯. মানসিক দক্ষতা: ১৫ (অপরিবর্তিত)।
১০. নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন: ১৫ (৫ নম্বর বেড়েছে)।
৫০তম বিসিএসের আবেদন শুরু হয়েছে ৪ ডিসেম্বর। আবেদন শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২০২৬ সালের ৩০ জানুয়ারি।