এ সপ্তাহে (২৯ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর) সেরা সরকারি চাকরি, পদ ৬৪২০

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

আগস্ট মাসের প্রথম তিন সপ্তাহ সরকারী চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছিল। শেষ সপ্তাহটিতে বেশি সরকারি নিয়োগ ছিলো না। এরপরও আগস্টে ৪ সপ্তাহে সাড়ে ৪ হাজার চাকরি বিজ্ঞপ্তি এসেছে। নতুন মাসের প্রথম চারদিনে দুটি বড় সুখবর পেয়েছে চাকরিপ্রত্যাশীরা। একটি প্রধান শিক্ষক পদের নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি (তবে পিএসসি প্রধান শিক্ষকের পদ কমবে।) অন্যটি ৪০০০ এএসআই নিয়োগের খবর। সব মিলিয়ে মোট ৬ হাজার ৪২০ জন নিয়োগ পাবেন। ২৯ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে যে সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে একনজরে দেখে নিন সেগুলো—

*নির্বাচনের আগে নিয়োগ-পদোন্নতিতে পুলিশে যুক্ত হবে ৪০০০ এএসআই: আইজিপি
*মেট্রোরেলে নতুন চাকরি, স্নাতকে আবেদন
*প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, পদ ৬৩
*মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে চাকরি, পদ ৬৫
*বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডে চাকরি, বেতন স্কেল ৮,৮০০ থেকে ১৬,০০০ টাকা
*প্রধান শিক্ষক নিয়োগে বড় বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯
*ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশনে চাকরি, ৫ পদে নেবে ৪৭ জন
*চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নেবে ১৯ কর্মকর্তা–কর্মচারী, আবেদন সরাসরি বা ডাকযোগে
*পরমাণু শক্তি কমিশন নেবে ৪১ জন, গ্রেড ৪র্থ থেকে ১৬

গত সপ্তাহের বিজ্ঞপ্তিতে, এখনো আবেদনের সুযোগ—


*নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, ৮০ পদের আবেদন শুরু ৯ সেপ্টেম্বর
*স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে চাকরি, পদ ৩৪
*শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নতুন নিয়োগ, পদ ২৫
*প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২০ পদে চাকরির সুযোগ
*লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি, পদ ৩৯
*বিদ্যুৎ কোম্পানিতে ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা বেতনের চাকরি, করুন আবেদন
*তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, ৪৯৭ পদে নেবে কর্মী
*পানি উন্নয়ন বোর্ডে বড় নিয়োগ, পদ ৪৬৮
*প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বড় নিয়োগ, পদ ১৬৪
*পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ২৮৪

