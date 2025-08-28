খবর

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডের পদের বাছাই পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদের বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে এ পরীক্ষা। ঢাকার মোট ৮টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২৬ আগস্ট প্রকাশিত পিএসসির বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সময়সূচি ও বিস্তারিত—

তারিখ: ২৭.০৯.২০২৫ (শনিবার)
সময়: বেলা ৩.০০ মিনিট হতে ৪.০০ মিনিট
পূর্ণমান: ১০০
কেন্দ্র: ঢাকা

প্রার্থীদের প্রতি নির্দেশনা—

১. কমিশনের ওয়েবসাইট অথবা টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।

২. প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁদের শ্রুতলেখক প্রয়োজন তাদের ০৪.০৯.২০২৫ তারিখের মধ্যে (অফিস চলাকালীন) শ্রুতলেখকের জন্য কমিশনের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক, ইউনিট-৯ বরাবর (২ কপি রঙিন ছবিসহ) আবেদন দাখিল করতে হবে। প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনান্তে কর্ম কমিশন হতে শ্রুতলেখক প্রদান করা হবে।

৩. পরীক্ষার হলে বই-পুস্তক, ব্যাগ, হাত ঘড়ি, পকেট ঘড়ি, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, মোবাইল ফোন, ঘড়িসদৃশ মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর বা কোনোরূপ ইলেকট্রনিক ডিভাইস আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীগণ কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, কান খোলা রাখতে হবে।

  • পরীক্ষাসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে পিএসসির ওয়েবসাইট অথবা এই লিংকে ক্লিক করুন।

