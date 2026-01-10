ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ৪টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার’ পদে নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ৪টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার’ পদে নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে
৪ ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ৪টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার’ পদে নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে নিয়োগ পরীক্ষা (এমসিকিউ ও লিখিত) অনুষ্ঠিত হবে। ২০২২ সালভিত্তিক এ নিয়োগে মোট ৬৩টি শূন্য পদ রয়েছে।

নিয়োগ পরীক্ষার বিস্তারিত

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার (৯ম গ্রেড)

পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ (শনিবার), সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

কেন্দ্র: সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ (স্কুল ক্যাম্পাস), ওয়ার্ড নম্বর-৬৫, মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা।

নম্বর ও সময় বণ্টন

এমিসিকিউ: ১০০ নম্বর (১ ঘণ্টা)

লিখিত: ২০০ নম্বর (২ ঘণ্টা)

প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ–সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে (https://erecruitment.bb.org.bd) আপলোড করা হয়েছে।

পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

১. পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর কাউকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

২. প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো ধরনের ক্যালকুলেটর, কাগজ, বই, মুঠোফোন, স্মার্ট বা ডিজিটাল ঘড়ি, ইলেকট্রনিক কার্ডসহ কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস বহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩. পরীক্ষার সময় উভয় কান দৃশ্যমান রাখা বাধ্যতামূলক।

