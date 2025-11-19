চাকরি নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের দোরগোড়ায় নানা প্রতিষ্ঠান

দেশের স্বনামধন্য ২৩টি করপোরেট ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে চাকরি মেলা। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলক চত্বরে এই মেলার উদ্বোধন করেন উপাচার্য সালেহ হাসান নকীব। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যারিয়ার ক্লাবের (আরইউসিসি) উদ্যোগে নবমবারের মতো এই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকাল থেকেই চাকরিপ্রত্যাশী স্নাতকদের পদচারণে মুখর এই চত্বর।
আয়োজকেরা জানান, এবারের চাকরি মেলায় দেশের স্বনামধন্য ২৩টি করপোরেট ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিকাশ, আপন গ্রুপ, আনোয়ার গ্রুপ, প্রাইম ব্যাংক, প্রাণ-আরএফএল, ইস্পাহানি লিমিটেড, ব্র্যাক, আড়ং, মেন্টরস ও ম্যারিকো বাংলাদেশ। এ ছাড়া বিভিন্ন সম্ভাবনাময় স্টার্টআপ কোম্পানিও এই মেলায় অংশ নিয়েছে। এবারের চাকরি মেলায় অন স্পট ভাইভার সুযোগ, সিভি সাবমিশন বুথ, বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে সিভি রিভিউসহ ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের সুযোগ থাকছে। সকাল থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত প্রায় এক হাজার সিভি জমা দিয়েছেন চাকরিপ্রত্যাশীরা। এবারের আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতায় থাকছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (সিসিডিসি) এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু)।
ক্যারিয়ার ক্লাবের সভাপতি প্রান্ত বড়ুয়া প্রথম আলোকে বলেন, ‘গত বছরের অষ্টম জব ফেয়ারে আমরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পেয়েছিলাম। প্রায় অর্ধশতাধিক প্রতিষ্ঠান ৩০০০-এর বেশি সিভি সংগ্রহ করেছিল এবং অনেকেই অন স্পট চাকরি পেয়েছিলেন। এবারের মেলায় শুধু করপোরেট চাকরি নয়, যাঁরা বিসিএসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন বা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে আগ্রহী, তাঁদের জন্যও আমরা দিকনির্দেশনার ব্যবস্থা রেখেছি। আমরা বিশ্বাস করি, বছরের শেষে চাকরিপ্রত্যাশী শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হয়ে উঠবে।’
শিক্ষার্থীদের চাকরির প্রত্যাশা করে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তানজিলা আক্তার বলেন, ‘আমদের জব ফেয়ারের প্রথম দিনেই প্রায় এক হাজারের মতো সিভি জমা হয়েছে। আমরা আশা করছি, গতবারের চেয়েও অধিক সিভি জমা পড়বে।’ তিনি বলেন, ‘আগামীকাল বৃহস্পতিবার আমাদের জব ফেয়ার শেষে বিভিন্ন কোম্পানি সিভি বাছাই করবে। আমরা আশা রাখছি, এবার অন্তত ৫০ থেকে ৬০ জন শিক্ষার্থী চাকরি পাবেন।’