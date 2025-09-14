বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করেছে
বাংলাদেশ বিমানের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের কার্গো হেলপার (ক্যাজুয়াল) পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা ২০ সেপ্টেম্বর (শনিবার) বেলা তিনটায় অনুষ্ঠিত হবে। রাজধানীর চারটি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

কেন্দ্রগুলো হলো সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা; বিএএফ শাহীন কলেজ, জাহাঙ্গীর গেট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা; কুর্মিটোলা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, খিলক্ষেত, ঢাকা এবং নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শাহজালাল অ্যাভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।

আবেদনকারী প্রার্থীরা লিংকে সরাসরি ক্লিক করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। ডাউনলোডকৃত প্রবেশপত্রের রঙিন প্রিন্টসহ প্রার্থীদের ২০ সেপ্টেম্বর (শনিবার) বেলা দুইটার মধ্যে নির্ধারিত পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মুঠোফোন, ক্যালকুলেটর, ঘড়ি অথবা যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কোনোভাবেই এর ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। পরীক্ষার দিন (২০/০৯/২০২৫, শনিবার) পরীক্ষা শুরু হওয়ার (বেলা তিনটার) পর কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

