এআই/প্রথম আলো
এআই/প্রথম আলো
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গাইবান্ধা জেলা প্রশাসনের অধীনে চাকরি, পদ ৬৬

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

গাইবান্ধা জেলার রাজস্ব প্রশাসনের অধীনে ২০ গ্রেডের ২ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৬৬। শুধু গাইবান্ধা জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন। ১১ জুন আবেদন শুরু হবে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৬৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

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বেতন স্কেল

৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

২. নিরাপত্তাপ্রহরী

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন স্কেল

৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা

১১ জুন ২০২৬ তারিখে ১৮ হতে ৩২ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

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আবেদন ফি

টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ১১ জুন ২০২৬, সকাল ৯:০০টা।

আবেদন শেষ: ১০ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৪:০০টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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