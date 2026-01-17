ওয়াটারএইড বাংলাদেশে চাকরি, বেতন ৯৪,০০০ টাকা

বেসরকারি সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ‘টেকনিক্যাল এক্সপার্ট’ পদে লোকবল নিয়োগে ১১ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা স্নাতক ডিগ্রি
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ৯৪,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানটির নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের বিস্তারিত ও আবেদনের পদ্ধতি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬।