ওয়াটারএইড বাংলাদেশে চাকরি, বেতন ৯৪,০০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ‘টেকনিক্যাল এক্সপার্ট’ পদে লোকবল নিয়োগে ১১ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টেকনিক্যাল এক্সপার্ট

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা স্নাতক ডিগ্রি

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ৯৪,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানটির নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের বিস্তারিত ও আবেদনের পদ্ধতি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬।

