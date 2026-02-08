খবর

৪৬তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল, ১৪৫৭ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৪৬তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। প্রাথমিকভাবে এক হাজার ৪৫৭ জনকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এই বিসিএসে। আজ রোববার পিএসসি এই ফল প্রকাশ করেছে।

এর আগে রোববার বিশেষ সভায় ফলাফল অনুমোদনের পর পিএসসি বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে ১ হাজার ৪৫৭ জন প্রার্থীকে সাময়িকভাবে সুপারিশ করেছে। ৩ হাজার ১৪০টি শূন্য পদের বিপরীতে পরিচালিত এই প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় মেধা ও পছন্দের ভিত্তিতে প্রার্থীদের চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতার তিন ধাপ ও রেকর্ড গতির ফল—

৪৬তম বিসিএসের যাত্রায় একজন প্রার্থীকে তিনটি অত্যন্ত কঠিন ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে। এই বিসিএসে অংশ নিতে ৩ লাখ ৩৭ হাজার ৯৮৬ জন প্রার্থী আবেদন করলেও প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সশরীর অংশ নিয়েছিলেন ২ লাখ ৫৪ হাজার ৫৬১ জন। প্রিলিমিনারি বাছাই শেষে ২১ হাজার ৩৯৭ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। পিএসসি এবার খাতা মূল্যায়নে আধুনিক ‘সার্কুলার ইভ্যালুয়েশন সিস্টেম’ ব্যবহার করায় ফলাফল প্রকাশে অভাবনীয় গতি এসেছে। যেখানে ৪৪তম বিসিএসের লিখিত ফল দিতে ১৫ মাস লেগেছিল, সেখানে ৪৬তম বিসিএসের লিখিত ফল প্রকাশিত হয়েছে মাত্র তিন মাসের কম সময়ে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪ হাজার ৫০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা শেষে আজ চূড়ান্ত এই সুপারিশ করা হলো।

পদসংখ্যা ও ক্যাডারভিত্তিক নিয়োগের চিত্র—

৪৬তম বিসিএসে ৩ হাজার ১৪০টি পদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য ক্যাডারে। এই ক্যাডারে ১ হাজার ৬৮২ জন সহকারী সার্জন এবং ১৬ জন সহকারী ডেন্টাল সার্জন হিসেবে চূড়ান্তভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন। এ ছাড়া শিক্ষা ক্যাডারে ৯২০ জন, প্রশাসন ক্যাডারে ২৭৪ জন, পুলিশ ক্যাডারে ৮০ জন এবং পররাষ্ট্র ক্যাডারে ১০ জন নিয়োগ পাচ্ছেন। অন্যান্য কারিগরি ও পেশাগত ক্যাডারের বিভিন্ন পদেও মেধাতালিকা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন করা হয়েছে।

নিয়োগপ্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে আনাকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখছেন পিএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম। দ্রুততম সময়ে ফল প্রকাশ প্রসঙ্গে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, কমিশন বিসিএস নিয়োগপ্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে গতি আনতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছে। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল রেকর্ড সময়ে দেওয়ার পর মৌখিক পরীক্ষা শেষে দ্রুততম সময়ে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করার লক্ষ্য সফলভাবে পূরণ হয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন এই দ্রুত নিয়োগপ্রক্রিয়ার ফলে কয়েক হাজার যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থী দ্রুততম সময়ে দেশের প্রশাসনিক ও সেবামূলক কর্মজীবনে প্রবেশ করে রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

