মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের স্থগিতকৃত লিখিত পরীক্ষার নতুন তারিখ প্রকাশ

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের চারটি পদের স্থগিতকৃত লিখিত পরীক্ষার নতুন তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষাটি ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে।

লিখিত পরীক্ষার বিবরণ

পদগুলোর নাম: সিনিয়র অপারেটর, অপারেটর (ট্রল), ড্রাইভার ও অফিস সহায়ক

পরিবর্তিত তারিখ ও সময়: ১০ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা তিনটা

কেন্দ্র: (১) তেজগাঁও কলেজ, ১৬ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা

(২) তেজগাঁও সরকারি উচ্চবিদ্যালয় (সরকারি বিজ্ঞান কলেজের বিপরীতে), ৪২ পূর্ব তেজতুরি বাজার, ফার্মগেট, তেজগাঁও, ঢাকা

পরীক্ষাটি গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

