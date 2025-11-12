চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ–হল–দপ্তরে নিয়োগ, পদ ১৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ/হল/দপ্তরের ১৫টি শূন্য পদে স্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় আগামী ৪ ডিসেম্বর ২০২৫।
১. ক্যাটালগার
বিভাগ/হল/দপ্তর: গ্রন্থাগার দপ্তর
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
২. কম্পাউন্ডার
বিভাগ/হল/দপ্তর: চিকিৎসাকেন্দ্র
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
৩. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৪. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: রেজিস্ট্রার দপ্তর
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৫. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: গ্রন্থাগার দপ্তর
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৬. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: নবাব ফয়জুন্নেছা হল
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৭. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: বিজয় ২৪ হল
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৮. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: আলাওল হল
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৯. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১০. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: আইন অনুষদ
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১১. হিসাব সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: চিকিৎসাকেন্দ্র
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১২. কম্পিউটার ল্যাব, সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগ
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১৩. ইসিজি টেকনিশিয়ান
বিভাগ/হল/দপ্তর: চিকিৎসাকেন্দ্র
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১৪. কেয়ারটেকার
বিভাগ/হল/দপ্তর: বিজয় ২৪ হল
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১৫. ড্রাইভার
বিভাগ/হল/দপ্তর: পরিবহন দপ্তর
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তর অথবা চবি ওয়েবসাইট থেকে ১ কপি নমুনা ফরম সংগ্রহ করে অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ৮টা ৩০ মিনিট হতে বেলা ৩টা ৩০ মিনিট) ৬ কপি দরখাস্ত জমা দিতে হবে।
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৪০০ টাকা। অগ্রণী ব্যাংকের যেকোনো শাখা হতে রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে।
৪ ডিসেম্বর ২০২৫