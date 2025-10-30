বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)
৪৭তম বিসিএসে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য শ্রুতলেখক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) জানিয়েছে, ৪৭তম বিসিএস–২০২৪–এর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য শ্রুতলেখক নিয়োগ করা হবে। যাঁদের লিখিত পরীক্ষায় শ্রুতলেখক প্রয়োজন, তাঁদেরকে অফিস চলাকালে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার), পিএসসি সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা বরাবর আবেদন করতে হবে। পিএসসি জানিয়েছে, আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করলে পরীক্ষার সময় শ্রুতলেখক–সুবিধা পাওয়া সম্ভব হবে না।

প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে, যা হলো—

১. অনলাইন আবেদনপত্রের (BPSC Form–1) কপি

২. প্রার্থীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি

৩. প্রতিবন্ধিতার সপক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে প্রদত্ত সনদ

৪. সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে বিশেষায়িত চিকিৎসকের প্রত্যয়নপত্র বা ডাক্তারি প্রত্যয়নপত্র

উদাহরণস্বরূপ

  • দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য চক্ষু চিকিৎসকের প্রত্যয়নপত্র

  • শ্রবণপ্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য নাক–কান–গলা বিশেষজ্ঞের প্রত্যয়নপত্র

  • বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য নিউরোলজিস্টের প্রত্যয়নপত্র

  • পিএসসি আরও জানিয়েছে, শ্রুতলেখকের সহায়তায় পরীক্ষা দিতে আগ্রহী প্রার্থীদের কেবল পিএসসি অনুমোদিত শ্রুতলেখকের সহায়তায় অংশ নিতে হবে।

এ ছাড়া প্রার্থীদের স্বার্থে কমিশন শ্রুতলেখকের চাহিদা দ্রুত পূরণ ও যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করছে। পিএসসি জানিয়েছে, যাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন জমা দেবেন, তাঁরা পরীক্ষার দিন শ্রুতলেখকের সুবিধা পাবেন এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া বাধাহীনভাবে সম্পন্ন হবে।

